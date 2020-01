TomTom Traffic Index recensait 10% de bouchons en moins dans la ville, mais elle compte toujours des points noirs.

Le trafic routier en Belgique aura été relativement difficile en 2019. D'après les résultats du TomTom Traffic Index, les cinq villes belges les plus encombrées l'an dernier l'étaient encore plus que l'année précédente. La ville de Mons, dont le taux de congestion a presque doublé en un an, se hisse de manière surprenante à la deuxième place du classement belge.

Le TomTom Traffic Index rend compte depuis 10 ans de l'état du trafic routier de 416 villes réparties dans 57 pays. L'édition 2019 de ce rapport montre une augmentation générale de 1% en Belgique, portant le taux moyen à 30%. Une moyenne qui cache des variations plus ou moins importantes selon les villes du pays.

Ainsi, Namur (19%) a vu sa situation s'améliorer en 2019 avec une diminution notable de 10%. "C’est un signe d’encouragement par rapport aux efforts menés. Même si ce type de classement doit toujours être relativisé. Si tous ces chantiers sur nos voiries ont été lancés, c’était entre autres choses pour fluidifier le trafic. Le constat est évident pour qui circule pour le moment dans Namur, ça roule beaucoup mieux", se félicite l'échevine de la mobilité Stéphanie Scailquin en citant le site de la Confluence, le déplacement du rond-point et l’ouverture des doubles bandes, le giratoire provisoire à Salzinnes, la place Léopold réaménagée…

"Les équipes et les services qui planchent sur ces chantiers d’envergure peuvent être fiers de ces premiers résultats. Et le travail se poursuit sur les routes, dans les bureaux, pour la mobilité douce aussi. 2020 verra se concrétiser d’autres aménagements en faveur de la mobilité et de la fluidité", promet-elle.

Pour autant, tout n'est pas gagné dans la capitale wallonne. Parmi les rues où l’on passait plus de temps à l’arrêt qu’en roulant figure la rue Bord de l’Eau. C'est bien simple: elle arrive devant la rue de la Loi à Bruxelles!