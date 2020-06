Il s'agit d'une des 5 mesures de soutien à l'horeca comme l'extension des terrasses ou les terrasses provisoires

La Ville de Namur avait annoncé qu'elle planchait sur des dispositions temporaires pour aider le secteur horeca à se remettre sur pied pendant la période estivale. Voici les mesures décidées. Elles sont valables jusqu’à la levée des restrictions imposées à l’Horeca par le CNS et, au plus tard, le 10 novembre, date réglementaire de la fin d’installation des terrasses saisonnières.

Pour rappel, l'horeca namurois compte plus de 90 cafés et plus de 150 restaurants. En décembre 2018, cela représentait 1.561 postes salariées (chiffre Forem).

1. Des terrasses complémentaires et temporaires.

Un formulaire en ligne est à remplir pour les personnes souhaitant créer ou étendre une terrasse sur l’espace public. Une fois ce formulaire complété, la Ville prend contact avec chacun des demandeurs ou demandeuses afin d'analyser les besoins et les pistes. L’autorisation de ces terrasses complémentaires sera conditionnée et temporaire.

https://www.namur.be/fr/coronavirus/demande-dextension-de-terrasse

L’objectif visé est de favoriser la relance du secteur Horeca en offrant la possibilité d’une réouverture avec un même nombre de tables ou de couverts sur un espace plus grand et donc en permettant un accueil de la clientèle dans le respect des règles de distanciation. A ce jour, la Ville a déjà reçu plus de 40 demandes de restaurants et cafés pour ces nouvelles terrasses.

"Pour envisager ces terrasses complémentaires, il faut tenir compte de paramètres multiples : laisser un passage de min. 150 cm y compris sur les trottoirs, considérer tous les établissements sur un pied d’égalité c’est-à-dire ceux qui détiennent déjà une autorisation de terrasse et les autres n’en étant pas encore pourvu, les différentes configurations des espaces publics… Pour toutes ces raisons l’analyse est réalisée au cas par cas. Des principes ont été établis afin de déterminer la priorisation des demandes" explique l’Echevine de l'attractivité urbaine Stéphanie Scailquin.

Au vu de la configuration du centre historique, du piétonnier, de l’étroitesse de certains trottoirs et rues, des aménagements inédits sont envisagés. "Imagination et sécurité vont de pair. Des terrasses complémentaires pourraient voir le jour sur des emplacements de stationnement par exemple. Le respect de la distanciation vient s’ajouter aux règles de sécurité habituelles. Un sens de circulation sera organisé sur la place du Marché aux légumes afin de pouvoir se déplacer tout en respectant les mesures de distanciation. Ceci a été établi en collaboration avec des représentants du secteur Horeca namurois."

Voici quelques-unes des conditions d’octroi de ces terrasses complémentaires :

• En temps normal, pour obtenir une terrasse, il est nécessaire d’obtenir l’accord écrit du commerce devant lequel la terrasse pourrait être installée. Cette condition est temporairement levée : « toute extension de terrasse ne sera plus conditionnée à la production des accords préalables du locataire du commerce ou du propriétaire de l'immeuble s'il y a du logement aux étages, devant lequel l'exploitant Horeca souhaite installer son extension ; la Ville est en effet souveraine dans la gestion de l'espace public. » L’accès aux étages et donc aux logements sera bien entendu toujours garanti et les commerces voisins préservés.

• Un horaire particulier pourra être imposé en fonction de la localisation de l’établissement, notamment en fonction de la présence de riverains, de la tenue du marché, d’un chantier… Les terrasses ne pourront s’étendre qu’à partir de 18h ou le dimanche si l’extension se trouve devant un commerce ou une place de stationnement, soit à la fermeture du commerce concerné, et ce pour ménager les uns et les autres.

• Le mobilier utilisé dans le cadre des extensions de terrasses devra être stocké en dehors du domaine public afin d’éviter tout amoncellement non esthétique.

• Toute les extensions feront l’objet d’une consultation des services de Police et de la zone de secours NAGE.

2. Une ouverture jusque minuit sur les terrasses

Namur choisit de maintenir la fermeture à minuit pour ses terrasses, conformément à son règlement communal de police et ce afin de mieux respecter les riverains. A l’intérieur, les établissements devront se conformer aux mesures édictées par le CNS à savoir une fermeture à 1h.

3. Un autocollant pour l’occasion

Cet autocollant sera le label du respect des règles du CNS et des mesures édictées par la Ville. Il sera distribué par les stewards de l’asbl GAU.

4. Des masques à disposition du personnel

Comme elle l’avait proposé aux commerçants en son temps, la Ville distribue des masques au personnel de l’Horeca par l’intermédiare des stewards de l’asbl GAU.

5. Une mise en piétonnier de la rue des Brasseurs

L’objectif de cette mesure temporaire est de donner la possibilité aux établissements de cette rue de s’étendre sur l’espace public tout en permettant le passage des piétons et en respectant les normes de sécurité. La mise en piétonnier concerne la section comprise entre la rue du Pont et la rue du Bailly. La mesure sera effective de 19h à 23h les vendredis et samedis jusqu’à fin août. Elle sera d’application dès ce vendredi 12 juin.