L’école Sainte-Marie a annoncé dans un communiqué que la moitié de ses enseignants étaient en quarantaine et qu’elle ne pouvait plus accueillir les élèves dans des conditions optimales.

« L’école primaire Sainte-Marie compte à ce jour plusieurs cas de Covid positifs au sein des élèves et du corps enseignant, ayant provoqué la fermeture de cinq classes et nécessité la mise en quarantaine de plus de la moitié des enseignants. L’école est consciente que ces chiffres risquent de s’alourdir encore dans les jours à venir.

Cette situation ne permet plus d’accueillir les élèves dans des conditions pédagogiques et sanitaires optimales. C’est pourquoi, afin de garantir la sécurité de tous, élèves et équipe éducative, et de ne pas laisser la situation se dégrader davantage, le Pouvoir Organisateur de Sainte-Marie et les Directions ont pris la décision de suspendre les cours en présentiel pour toutes les classes, de la 1e à la 6e primaire, à partir de ce vendredi 19 mars et jusqu’au jeudi 25 mars inclus.

Durant cette période, les équipes éducatives veilleront à organiser le suivi pédagogique en hybridation et une garderie est proposée aux enfants du personnel médical, des soins de santé, des départements de la sécurité, et pour les enfants dont les parents ne sont absolument pas en mesure de les faire garder (à l’exception des élèves placés en quarantaine).

Il s’agit d’une mesure évidente de précaution, en espérant un retour rapide à une situation sanitaire plus stable au sein de l’école primaire. Cette disposition ne concerne nullement ni la section maternelle ni la section secondaire. »