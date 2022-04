Namur: la solidarité envers les Ukrainiens grandit, l’entrepôt des dons aussi Namur J.Do. © EDA-Florent Marot

L’entrepôt du collectif Solidarité Ukraine-Namur, qui accueille les dons rue de Gembloux, a déménagé de quelques mètres jeudi. Un lieu plus lumineux, plus spacieux, destiné aussi à d’autres projets, et où les Ukrainiens arrivés à Namur pourront trouver réconfort et bienveillance.