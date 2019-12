Le directeur du BEP et la directrice du BEP Environnement sont venus en expliquer les raisons devant le conseil communal

Le budget a longuement occupé le conseil communal ce mardi soir. En particulier la partie consacrée à l'augmentation de la taxe poubelle liée au coût vérité imposé. Des montants qui sont gérés par le Bureau économique de la province de Namur qui s'occupe de la récolte des déchets et de leur traitement, qu'il s'agisse des tournées hebdomadaires ou des recyparcs.

Il ressort d'un exposé clair et argumenté que les décisions prises en 2015/2016 par la région wallonne impactent largement la trésorerie du BEP et que, malgré les économies faites ici et là, l'étalement des investissements et la gestion en bon père de famille, celui -ci doit facturer à Namur une moyenne de 6.56 euros par habitant. Cela va se répercuter dès 2020 sur la taxe sur les déchets ménagers. "Le coût de la collecte représente 25%, les recyparcs 42% et le traitement 31 % de la facture globale. Les matières valorisées dans les recyparcs représentent 11% des 29% des recettes, mais le traitement des matières non valorisées représente 43% des coûts", relève notamment Renaud Degueldre directeur du BEP.

© DR



"Les recettes de la fiscalité locale s’élèvent à 20,6 millions € et augmentent de l’ordre de 1 millions € dont près de 700.000 € en raison de l’application du coût-vérité en matière de déchets sur lequel nous n’avons aucune maîtrise mais l’obligation légale de le répercuter intégralement sur les ménages", explique le bourgmestre Maxime Prévot qui tient à souligner que "la Ville de Namur est l’une des seules villes wallonnes à prévoir une exonération pour les ménages économiquement fragiles, c’est ainsi pas moins de 5.000 ménages namurois qui sont ainsi exonérés du paiement de cette taxe".

En clair, le montant réclamé aux ménages namurois pour la taxe dite "poubelles" sera automatiquement augmentée selon le règlement voté à l'automne 2018 pour l'ensemble de la législature. Les ménages verront la taxe augmentée l'année prochaine de 13 à 27€ selon leur profil.

> Les isolés passeront de 87€ à 100,31€.

> Les ménages de 2 à 3 personnes de 107€ à 123,37€

> Les ménages de 4 à 5 personnes de 127€ à 146,43€

> Les ménages de 6 personnes ou plus, de 147€ à 169,49€

> Les indépendants passeront du forfait de 180€ à 207,54€

La taxe sera sans doute à nouveau augmentée dans les années à venir. Pour voir l'augmentation se tasser, il faudrait que les ménages fassent un effort pour composter ou utiliser les sacs blanc à déchets organiques afin de diminuer le nombre de sacs beiges de déchets résiduels à faire incinérer.

https://www.youtube.com/watch?v=2ZiuUtOEky4&fbclid=IwAR26dAPeyz2UKUNIRhnZcobudWbXlIDdBlf6fP6lJZ_tQjqcOvfhd4IrIx8