L’action « Gardons le contact » avait été mise une première fois sur pied par la Ville d’avril à mai 2020 lors du premier confinement. Initialement, elle avait été pensée pour répondre à l’urgence d’un isolement social généré par les mesures prises pour endiguer la pandémie. "Son évaluation a démontré la nécessité de proposer un service durable pour les personnes âgées qui se sentent seules à Namur", expliquent dans un communiqué le président du CPAS Philippe Noël et l’Echevine en charge du volontariat Patricia Grandchamps. Le projet est relancé sous une forme nouvelle, en collaboration avec le CPAS et de nombreuses organisations sociales de terrain. « Gardons le contact » est complémentaire aux services existants parce qu’il propose d’appeler activement les personnes. Celles et ceux qui souhaitent être appelés pourront s’inscrire, eux-mêmes ou via leur entourage, dans les prochaines semaines.

"La pandémie a démontré l’efficacité et la cohérence d’actions menées conjointement par la Ville et les citoyens: création de masques lavables et réutilisables pour les publics plus fragiles, création de surblouses pour les maisons de repos, soutien dans les centres de vaccination… Etre une Ville qui implique ses citoyens et citoyennes, notamment par le volontariat, est un des axes prioritaires de la politique communale."

Pour sa nouvelle phase de l’action « Gardons le contact », la Ville de Namur cherche des volontaires : Le profil recherché : des personnes qui ont un peu de temps, de la bienveillance, un sens de l’écoute et surtout l’envie de contribuer à lutter contre l’isolement des personnes âgées.

La mission : passer des appels téléphoniques pour discuter avec une ou des personnes qui se sentent seules afin de diminuer leur sentiment de solitude, mais aussi, au besoin, les réorienter vers le réseau. Le moment et la fréquence des appels seront déterminés en fonction des besoins et de la disponibilité de chacun et chacune.

Une formation et un accompagnement seront assurés par le service de Cohésion sociale pour soutenir les volontaires. Une assurance volontariat et le remboursement des frais de téléphonie et de déplacements sont prévus.

Contact : gardons.lecontact2@ville.namur.be – 0476 / 80 29 53.