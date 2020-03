Elle passe une commande de plusieurs milliers de masques pour le personnel de soin des maisons de repos publiques, les services de secours (police, pompiers) et les travailleurs sociaux

, rassure la Ville de Namur en adaptant ses autorisations, interdictions et initiatives au niveau de menace.

Voici son communiqué de ce mardi après-midi:

"Pour information, ce mardi, seuls 2 % des élèves se sont présentés au sein de nos écoles. La Ville de Namur se réjouit de constater que les mesures préconisées, notamment le maintien des enfants à domicile (chez soi ou des amis), sont massivement respectées. Du côté des crèches communales de la SONEFA, seuls 27% des jeunes enfants sont présents dans nos structures d’accueil qui, pour rappel, restent ouvertes. Il est rappelé aux citoyens que si leur enfant est malade, il est interdit de les déposer dans les garderies communales. Par ailleurs, la Ville intensifie d’ores et déjà le nettoyage et la désinfection des locaux scolaires occupés ainsi que de tous les cars scolaires.

Les mesures prises par le Fédéral doivent être respectées à la lettre, mais dans l’esprit aussi. Il est donc interdit d’ouvrir son commerce non alimentaire le weekend (y compris carwashs et auto-écoles), même en improvisant des mécanismes de « drive-in » (genre service par la fenêtre du commerce) ou des rendez-vous individuels dans ces commerces (exemple : une bijouterie recevant sur rdv). Les activités de chef à domicile sont aussi interdites, dès lors qu’elles sont à contre-courant de la volonté d’éviter les contacts en groupe, même en petit groupe.

La Ville rappelle et insiste sur le fait que tout rassemblement, même en extérieur, même en cercle familial, est proscrit. Il est tentant, en cette période où les enfants et adolescents sont contraints de rester chez eux, de vouloir inviter des amis, copains et copines à son domicile pour que le temps semble moins long, mais il est vivement recommandé de ne pas le faire pour éviter la propagation du virus. Les activités sportives ou ludique en extérieur, même en petit groupe, sont également proscrites (ex. : sorties vélo de cyclo-randonneurs, jogging en groupe, plaines de jeux dans les parcs, espaces multisports dans les quartiers…).

La Ville de Namur a été la première à annoncer des mesures de soutien, au niveau local, aux indépendants, horecaïstes et commerçants impactés par les mesures d’interdiction. Il est décidé d’élargir ces mesures de soutien à la quarantaine d’hébergements touristiques reconnus par le Commissariat général au tourisme (CGT). En effet, même si les hôtels, gites 2 etc. ne sont pas obligés de fermer, leur fréquentation est quasi nulle au vu du contexte général.

La Ville de Namur va confectionner des structures de protection en plexiglas à destination des pharmacies de son territoire, pour équiper et protéger ces acteurs clés de la chaine des soins.

Contrairement aux messages diffusés en fin de semaine dernière :

• les activités de coiffeur et de services de soins esthétiques doivent être également fermées le weekend. En semaine, elles peuvent rester ouvertes mais uniquement sur rendez-vous ;

• s’agissant des mariages civils, la Ville de Namur va renforcer ses mesures de prévention. Si le couple ne souhaite pas reporter sa célébration, seuls lui-même et deux témoins seront admis, en sus de l’agent communal et de l’Officier de l’Etat civil. Rien ne change à ce stade pour les funérailles (20 personnes maximum) ;

• tous les examens de recrutement sont désormais reportés. Toute personne qui refusera ostensiblement de se laver les mains avant de pénétrer dans un local communal, à l’Hôtel de Ville ou ailleurs, sera interdite d’accès.

Indépendamment des initiatives fédérales, au vu de surcroit du retard que prend la livraison des masques, la Ville de Namur et son CPAS ont décidé de passer eux-mêmes une commande de plusieurs milliers de masques pour le personnel de soin de nos maisons de repos publiques, nos services de secours (police, pompiers) et pour les travailleurs sociaux, singulièrement ceux en contact avec un public plus précaire. Les SDF constituent une source d’attention particulière de nos services sociaux ; les mesures de précaution ou de confinement étant plus difficiles à mettre en œuvre à leur égard. La Ville de Namur exhorte les autorités régionales et fédérales à rapidement mettre des masques à disposition des acteurs de soins et singulièrement des infirmières et infirmiers ou prestataires d’aides à domicile. Le manque y est criant."