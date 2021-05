La zone de secours NAGE (Namur - Andenne - Gembloux - Éghezée) est l'une des 34 zones de secours de Belgique et l'une des trois zones de la province de Namur. Elle couvre 10 communes: Assesse, Andenne, Éghezée, Fernelmont, Gembloux, Gesves, La Bruyère, Namur, Ohey et Profondeville. Annuellement, les 240 ambulanciers assurent plus de 16.000 missions d’Aide Médicale Urgente (AMU). Ce chiffre est en croissance constante de près de 5%.

L’ouverture d’une réserve de recrutement de secouristes-ambulanciers professionnels non-pompiers est une première. Conformément à l’Arrêté Royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des Zones de secours, le recrutement du personnel ambulancier a lieu dans le grade de secouriste-ambulancier. Il n’est pas nécessaire d’avoir le Brevet de secouriste-ambulancier pour postuler.

Le concours consiste en plusieurs épreuves (Epreuve Ecrite – Epreuve Physique - Entretien oral- Examen médical). Un stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service et commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet d'ambulancier et du Permis de conduire Camion. (Les ambulances de la Zone NAGE requièrent le permis C). La Zone de secours prend en charge les coûts pour l'obtention du brevet d'ambulancier et du Permis C. Etre titulaire d’un brevet d’ambulancier AMU est un atout. Cinq postes de secouristes-ambulanciers sont vacants à la caserne de Namur. Les autres candidats seront versés dans une réserve de recrutement.

Description complète des épreuves sur le site internet de la Zone de secours NAGE (www.zone-nage.be sous l’onglet « Carrière »).