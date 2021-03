Abritant le Musée archéologique de Namur depuis 1856, la Halle al’Chair était devenue le réceptacle de colletions rassemblées par la Société archéologique. Outre le matériel des fouilles menées par cette dernière, de nombreux blocs, sculptés ou historiés, issus de constructions diverses y ont été déposés pour être conservés dans le plus vieux bâtiment de Namur. Plus de 800 blocs de toutes tailles et de toutes périodes, principalement en calcaire de la région, se sont retrouvés amoncelés dans les caves.

En 2015, ceux-ci ont été déplacés par le Service Culture vers des réserves communales adaptées. Seuls sont restés dans la Halle les éléments exposés et ceux conservés dans le grand escalier dont une série bien connue d’enseignes : « Au Crocodile », « Au tonneau », « Au Gant d’or »... autant de témoignages qui ornaient la devanture des maisons namuroises du 18e siècle.

Suite aux travaux de restauration de la Halle qui ont débuté fin 2020, le lapidaire empilé dans cet escalier a été démonté. La dernière phase de ce déménagement vient de se clôturer, la semaine dernière, avec le désencastrement de 12 blocs insérés dans les murs de la Halle. En effet, depuis le 19e siècle, lors de réfections diverses du bâtiment, certains blocs imposants avaient été littéralement intégrés dans la maçonnerie.

© VILLEDENAMUR

La manœuvre la plus impressionnante portait sur l’extraction de trois cippes romains (inscriptions funéraires) dont le plus imposant pèse plus de 2 tonnes. Ceux-ci devaient marquer l’emplacement de la tombe des défunts, probablement le long d’un des axes routiers entrant dans l’agglomération. Libérées des murs, ces stèles funéraires reprennent toute leur ampleur et nous rappellent que Namur devait être, à l’époque romaine, une agglomération prospère de la cité des Tongres.