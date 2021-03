Chaque année, les Centrales d’urgence 112 et 101 traitent pas moins de 6 millions d'appels. Le Service public fédéral Intérieur est donc à la recherche de renforts et recrute 20 opérateurs et calltakers pour les centrales d’urgence du Hainaut et du Brabant wallon, ainsi que 30 opérateurs et calltakers pour les Centrales d’urgence de Namur, de Liège et du Luxembourg.

L'ambition, c’est de répondre à chaque appel dans les cinq secondes. Pour cela, il est essentiel que les systèmes de dispatching et de téléphonie fonctionnent correctement, mais ce sont les opérateurs et les calltakers qui font vraiment la différence.

De prime abord, ce travail ne correspond pas à tout le monde, mais il s’apprend. Aucune expérience n’est requise, et vous suivrez une formation théorique et pratique de trois à quatre mois. Vous pouvez postuler jusqu’au 29 mars.