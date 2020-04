Tous les cocktails sont faits et shakés un à un et à la main, comme si vous alliez au bar. Il peut même livrer les glaçons et la garniture.

Valentin et Charlie, les fondateurs du bar Botanical à Namur étaient à Berlin lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la fermeture des établissements horeca. "On terminait un événement pour un partenaire et on avait été chercher à manger dans un foodmarket sur le chemin qui menait à l'hôtel. On devait reprendre l'avion, mais il a été annulé", se souvient le mixologue classé "meilleur de Wallonie" par le guide Gault & Millau notamment. "On était complètement assommés par la nouvelle. Il a d'abord fallu trouver un moyen de rentrer et on a déniché au milieu de la nuit les dernières places dans un train pour la Belgique et pendant les longues heures qu'a duré le trajet, on a réfléchi à ce qu'on allait faire."

C'est là que vous avez imaginé les cocktails à livrer?

"La boutique en ligne est la première idée qui est arrivée. Mais on ne l'a pas lancée tout de suite car on était, un peu comme tout le monde, dans un tourbillon de fake news et d'informations alarmistes, notamment sur les modes de transmissions du virus. Donc c'est le civisme qui l'a emporté: on n'a pas lancé d'e-shop tant qu'on n'était pas certains de ne pas transmettre quoi que ce soit, d'autant qu'on rencontre beaucoup de gens."