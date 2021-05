"Quatre salles de concert européennes mettent leurs compétences en commun pour repositionner leur rôle dans le cadre d'un appel à projets de la Commission européenne", annonce le Belvédère à Namur. Les quatre salles vont notamment s'envoyer des groupes musicaux émergents. "Quatre salles de concert européennes de quatre pays différents - La Belgique, les Pays-Bas la Pologne et l'Ukraine - vont développer un projet commun", a indiqué Michel Degueldre pour le Belvédère à Namur.

L'appel à projets "Music moves Europe" de la commission européenne s'adressait à des salles de concerts de moins de 400 places et à des musiciens non confirmés.

"Notre action qui permettra de mettre en évidence et de différencier les différentes scènes musicales à travers l'Europe, de mesurer leur influence sur le développement de la créativité musicale, de tester de nouveaux modèles commerciaux et de promouvoir les talents musicaux locaux", a énuméré M. Degueldre.

Concrètement, un appel aux musiciens francophones a été lancé. Chaque pays sélectionnera 3 groupes qui se produira dans l'ensemble des pays du projet. Chaque groupe se verra offrir un clip vidéo et des séquences filmées à diffuser en Belgique, aux Pays-Bas, en Pologne et en Ukraine.

"En 24 heures, 110 candidatures nous on déjà été envoyées. Reste à trouver des candidats qui sont volontaires pour se produire à l'étranger car cela demande souvent de prendre des congés. Mais les concerts seront rémunérés et une partie des frais de voyage et de séjour remboursés", a précisé M. Degueldre.