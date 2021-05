Pour rappel, cette décision de fermer le service de restauration de l’UNamur s’inscrit dans un contexte socio-économique problématique depuis plusieurs années. D’une part, la fréquentation des restaurants stagne (à moins de 5 % de la population étudiante et des membres du personnel) et engendre un déficit important de l’activité à hauteur de 700.000 euros annuels. Ce déficit mobilise une part trop importante des subsides sociaux (en moyenne un tiers de ces subsides) au regard des nouveaux besoins en matière de politique sociale..

« Cette fermeture engendre le licenciement de 17 membres du personnel, dont les qualités professionnelles ne sont pas mises en cause », explique le C.A. dans un communiqué. « Un accompagnement social de ces personnes est mis en place pour définir leurs conditions de sortie et les aider à trouver de nouvelles perspectives professionnelles. »



Cette décision va permettre à l’UNamur de réorienter des moyens financiers pour répondre à d’autres besoins de la communauté étudiante et de la vie du campus. Une partie des subsides sociaux qui servait jusqu’ici à combler le déficit des restaurants universitaires sera désormais allouée à la lutte contre la précarité étudiante, à l’encadrement des étudiants en situation de handicap, au soutien psycho-social et à la rénovation des logements étudiants.



Une nouvelle offre de restauration sera développée sur le campus. Tant que le nouveau projet sur le parvis de la BUMP ne sera pas finalisé, construit et ouvert, cette offre se situera dans les locaux de l’Arsenal.



L’intention des Autorités universitaires est que l’Arsenal redevienne ce lieu incontournable d’échanges et d’animation du campus, ouvert sur la ville. Il devra faire l’objet d’une rénovation. La nature des activités futures qui y seront hébergées sera définie en concertation avec la communauté universitaire. Le dialogue entamé avec la Ville viendra renforcer la revitalisation du quartier dans lequel l’Arsenal est une pièce maîtresse.



La Communauté universitaire a exprimé, ces dernières semaines, sa volonté à prendre part aux débats. Des propositions concrètes et des réflexions ont été formulées en lien direct avec les trois chantiers à mener : la rénovation de l’Arsenal, la nouvelle offre de restauration et la lutte contre la précarité étudiante. Une dynamique participative sera lancée : des représentants du personnel et des étudiants vont être directement impliqués au sein de groupes de travail.