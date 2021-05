Namur: le Caméo a ouvert sans intervention de la police Namur Grégory Piérard © G.P.

Le Caméo a ouvert ses portes ce samedi dans le cadre de la cinquième action de Still Standing for Culture. Au programme, 16 séances réparties dans quatre salles et sur plusieurs grilles horaires. "J’ai eu un contact avec Maxime Prévot en début de semaine, il m’avait dit qu’il y avait un risque que les lieux soient évacués mais je n’ai plus eu d’informations depuis lors", expliquait la directrice Laurence Hottart en matinée. " Une certitude, on a pris toutes les précautions sanitaires. Il y a un quart d’heure de battement entre les séances pour pouvoir nettoyer les salles. La jauge maximale est de 50% et il y a deux sièges vides entre chaque bulle. Le personnel est là pour gérer le placement des spectateurs et faire respecter les consignes. Je ne sais pas quelle affluence attendre, tous les tickets s’achètent sur place."