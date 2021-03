Après la très belle mobilisation du samedi 20 février, l’ASBL les Grignoux participe une fois encore à l’action de sensibilisation STILL STANDING FOR CULTURE #4, ce samedi 13 mars, date qui marque le triste anniversaire de la première fermeture des lieux culturels.

Au cinéma Caméo, cette manifestation prendra la forme de séances éphémères qui replongeront les spectateurs, pendant quelques courts instants, dans la magie du cinéma.

Les salles de cinéma qui participent à l’action de ce samedi ont décidé ensemble d’ouvrir leurs portes à 13h13.

Ce sera le cas au Caméo où à cette heure précise, 13 personnes pourront entamer le parcours visuel et sonore mis en place dans les salles.

Le parcours sera accessible jusque 16h.

Plus d’informations : https://www.grignoux.be//fr/evenement/1152/still-standing-for-culture-4-bull-cinema-cameo et https://www.facebook.com/events/3925432327549219.

« Pour rappel, un an après le premier confinement, certains secteurs sont mis à l’arrêt pour permettre à d’autres, jugés "essentiels", de continuer à tourner à plein débit », explique Still Standing for Culture, dans un communiqué. « Ce “modèle belge” qui combine travail, école, magasins et couvre-feu, a évité au gouvernement de refinancer les hôpitaux, préférant mettre en suspens des droits fondamentaux, opposer des secteurs entre eux, et fermer les vannes de nombreuses activités porteuses de lien social, avec les effets que l’on sait sur nos santés mentales.

Il est plus que temps de mettre dans la balance les conséquences à court et à long terme de choix politiques qui, en temps de pandémie, se permettent de considérer la culture et le lien social comme “non essentiels” et de les conditionner à l’arrivée du soleil, comme s’entête à le faire le gouvernement.

Les dernières décisions gouvernementales n’ont laissé entrevoir aucun changement d’attitude. Nous voulons des rééquilibrages solidaires et non des assouplissements ! »