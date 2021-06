C’était dans l’air et c’est désormais officiel. Le cinéma drive-in reviendra sur l’Esplanade de la Citadelle sur 7 au 23 juillet. "Nous avons reçu l’autorisation officielle de la Ville", confirme Vincent Larcanché, l’un des trois organisateurs. "Elles nous a simplement demandé d’ouvrir l’événement aux cyclistes et aux piétons. Nous installerons donc une soixantaine de transats en plus des 170 places réservées aux véhicules. Les mercredis, samedis et dimanches, nous aurons une séance à 14h (ndlr : et aussi à 17h), ce qui permettra aux spectateurs de monter et de redescendre en téléphérique." Des projections seront programmées tous les jours à 19h et 21h45.

La première édition avait cartonné et la demande est toujours bien présente. "On a mis une petite publication il y a une dizaine de jours. Elle a été vue 180 000 fois, il y a eu 400 partages et 3500 commentaires, c’est un truc de fou. Nous diffuserons de nouveau de grands classiques mais aussi des films plus récents, comme Antoinette dans les Cévennes. Je ne vais pas dire que le programme est accessoire mais les gens viennent surtout pour vivre une expérience à l’américaine." Les mesures sanitaires pourraient être moins strictes que l’an dernier, ce qui permettrait d’étoffer les services proposés. "Les gens pourront toujours se rafraichir et se restaurer et seront livrés à leur véhicule mais nous prévoirons peut-être aussi un food truck. Pourquoi pas également imaginer des séances étoilées avec des grands chefs qui viendraient cuisiner ? Tout cela devra être affiné."

Les premières séances se dérouleront à la fin de l’Euro de football. Les dames ne seront pas oubliées. "Il y aura deux Ladies Night, le jour de la deuxième demi-finale (le 7 juillet) et lors de la finale (le 11), avec des films comme Pretty Woman et Coyote Girls." Pour rappel, le prix de la séance n’est pas fixé par personne mais par voiture (27 euros) alors que les cyclistes et piétons devront débourser 10 euros. La réservation sera obligatoire. Les billets seront en vente dès ce mercredi 2 juin. "On sait que les riverains ont vécu des dernières semaines difficiles avec les rodéos urbains. Nous serons très attentifs au respect de leur tranquillité. On ne pourra redescendre ce la Citadelle que via la Route Merveilleuse, là où il y a le moins d’habitants."