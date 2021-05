La vaccination a trouvé son rythme de croisière à Namur. Tant et si bien que la Province est pour l’instant le meilleur élève de Wallonie. « La moyenne régionale de personnes ayant reçu les deux doses est de 15% et nous sommes à 17% », confirme Maxime Prévot.

Au 17 mai, 62.390 vaccins avaient été administrés à Namur Expo et les populations précarisées n’ont pas été oubliées. C’est ainsi que 139 SDF ont pris en charge lundi 11 mai et ont reçu une dose unique de Johnson & Johnson. « Nous sommes la première ville à massivement nous en préoccuper et nous poursuivrons l’opération », confie Philippe Noël, le président du CPAS. « Une magnifique collaboration entre notre organisme, la Ville, les Sauverdias et le Relais Social Urbain Namurois, principalement son relais Santé. Des navettes ont été utilisées pour le trajet vers Namur Expo et l’Espace culturel Harscamp aux personnes vaccinées de se reposer. Les assistantes sociales ont abattu un boulot colossal pour les contacter. Elles sont présentes en première ligne depuis le début de la crise. On peut regretter qu’elles n’aient jamais été remerciées ni qu’elles n’aient pu bénéficier d’une vaccination prioritaire. »

Un service mobilité a été mis en place gratuitement pour les personnes ayant besoin d’aide pour se déplacer via une collaboration avec Cap Mobilité, Alteo et la Croix-Rouge. « A l’heure actuelle, 200 courses ont été effectuées. Nous avons reçu un subside régional de 15.000 euros et je pense qu’il devrait suffire. » Le CPAS tient également des permanences sanitaires deux fois par semaine (les lundis et vendredis de 13h30 à 16h). Animées par des infirmières, elles permettent de répondre aux questions que certains se posent encore sur la vaccination.