"Les passeurs du réel", c’est un cycle de rencontres autour du journalisme vivant.

La seconde édition devait se tenir en octobre 2020 au Delta à Namur. Des intervenants engagés, pertinents, portant un regard vif et critique sur le monde étaient invités. Le vendredi 23 octobre, face à la gravité de la seconde vague de l’épidémie de Covid-19, l’événement a dû, comme beaucoup d’autres, être annulé.

Aujourd’hui, après avoir repris contact avec plusieurs intervenants, L’équipe à l’origine du projet rebondit et propose une formule en ligne : 5 rencontres passionnantes permettant les échanges d’images, de questions, de récits…

Le but? Continuer à sensibiliser le public jeune et moins jeune d’ailleurs, à l’importance d’une information engagée, créative et de qualité !

Roi du canular, acteur de premier plan, François Damiens n’est plus à présenter.

Ses répliques, ses caméras cachées sont cultes dans toute la francophonie, et au-delà. Souvent irrévérencieuses, « borderline » mais toujours drôles, ses détournements de réalité sont aussi de véritables photographies de notre société. On pourrait même parler de radiographie, tant François L’Embrouille nous y parle -l’air de rien- de la société, de notre époque, de nous. Cette édition des « Passeurs du Réel » ne sera pas une conférence mais, plus que jamais, un échange avec le public, qui pourra lui poser directement ses questions.

Plus d’informations : www.ledelta.be