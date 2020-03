Le département apporte son appui afin de permettre aux autres services de l’administration communale d’accomplir leurs propres missions.

Depuis l’annonce des mesures gouvernementales afin de faire face à l’avancée du virus Covid-19, de nombreux agents communaux sont sur le pont. Notamment ceux du Département des Services d’Appui, qui a pour but de fournir généralement du matériel, des services et conseils à destination des autres départements et services de la Ville. Le département apporte son appui afin de permettre aux autres services de l’administration communale d’accomplir leurs propres missions.

Le Service Informatique de la Ville en fait partie. C’est grâce aux informaticiens de la Ville présents au sein de l’administration que la plupart des agents administratifs peuvent assurer leur mission, à distance, pour le bon fontionnement du service public. A ce jour, le télétravail a été permis pour plus de 300 agents communaux. Et, au cas où les mesures se durcissent, la vidéo-conférence pour les réunions du Collège communal a déjà été rendue possible.

L’Economat fait également partie de ce département. Et quand les mesures fédérales ont été officialisées, il a dû réagir au mieux dans des délais très courts. « Il a d’abord fallu prioriser les demandes et assurer le réapprovisionnement des différentes implantations communales en produits quotidiens et autres désinfectants. Les écoles étaient au dessus de la liste », confie Michel Wanet, chef adjoint du Département des Services d’Appui, en étroite communication avec l’échevin Auspert afin de coordonner au mieux les opérations.

Le service avait anticipé les choses lors des premières nouvelles venant de Chine. Mais les réserves ont tout de même montré leurs limites au fur et à mesure des décisions du Gouvernement. Il a fallu rebondir dans un contexte particulier où les fournisseurs n’étaient plus capables de livrer la Ville dans les délais que la situation imposait. Il a donc été nécessaire de se retourner vers les magasins auxquels le citoyen a accès avant de revenir vers les fournisseurs officiels. Mais au jour d’aujourd’hui, les stocks suffisent pour les besoins de l’administration. Et ce, notamment au niveau de la Javel et des produits de type Dettol et autres désinfectants. En ce qui concerne les masques, la Ville de Namur peut répondre aux attentes internes pour tout ce qui concerne le social et les métiers de sécurité.