Cette année encore, le FIFF Campus, à savoir le volet scolaire du festival, proposera des projections de films suivies de débats, des ateliers et animations, des rencontres avec des personnalités, des discussions autour de thèmes actuels, des visites de musée ou de la ville, et bien plus encore. A la fois ludiques, éducatives et divertissantes, ces activités sont destinées aux élèves, de la maternelle à l'Université. Certaines de ces activités seront aussi accessibles au grand public.



C’est également dans ce cadre que le FIFF accueillera un Jury Junior composé de 7 jeunes âgés de 12 à 13 ans, qui auront pour mission de décerner un prix à leur film préféré.



Chaque année, le FIFF Campus est soutenu par un Parrain ou une Marraine. Pour cette édition, le Festival aura l’immense plaisir d’accueillir comme Marraine du FIFF Campus 2021, l’écrivain, slameuse et poétesse Joy Slam ! Cette artiste à part entière canalise son talent créatif dans ses engagements multiples : l'urgence climatique, les discriminations racistes et sexistes, la crise du Covid-19, les violences policières… Autant de sujets qu’elle dénonce avec force dans ses textes parlés ou écrits. Cette rencontre invite les classes et les festivaliers à prendre la parole pour débattre des enjeux sociaux et sociétaux, et mettre l’accent sur l’importance des mots !



Parmi les nombreuses activités du FIFF Campus, le FIFF et Solidaris proposent cette année un nouveau projet collectif, solidaire et ouvert à tous : Ensemble #RêvonsDemain, le projet fédérateur qui fait rêver ! Face à la période compliquée que nous traversons, il est plus que jamais essentiel de mettre de la couleur et du positif dans nos vies. C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulons rassembler les citoyens autour d’un thème commun : les rêves. Le public est donc invité à venir partager ses rêves ! Munissez-vous d’un ruban uni et coloré, de 60 cm sur 10 cm, inscrivez-y dessus vos pensées, par un dessin, un mot, une phrase, un signe évocateur, laissez libre court à votre imagination. Et venez le nouer à notre attrape-rêves géant, qui sera situé durant le FIFF sur la Place de l’Ange. Créons un espace collectif, solidaire et onirique, invitant au partage et à l’évasion.



La riche programmation de longs et de courts métrages du FIFF Campus est destinée en priorité au public scolaire via l'inscription des classes, des plus petits aux plus grands. Mais les spectateurs munis d'une carte Tente ta chance, pourrons tenter d'accéder à la séance en fonction des places encore disponibles.



Découvrez l’ensemble des activités et films du FIFF Campus dans catalogue à télécharger ici.

Contact FIFF Campus : Sophie Verhoest, 081 23 40 97, 0496 89 49 08, sophie@fiff.be.



Pour rappel, le 36ème Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) se déroulera du 1er au 8 octobre 2021 au cœur de la capitale wallonne. Le Festival s’ouvrira avec la projection du film belge LES INTRANQUILLES de Joachim Lafosse, avec Leïla Bekhti et Damien Bonard, le vendredi 1er octobre.