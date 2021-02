Cela devait être la 64e édition du Grand Feu de Bouge mais l’épidémie n’a pas permis à la Confrérie de monter le traditionnel bûcher. Depuis qu’elle existe, jamais elle n'avait vécu un tel évènement. Malgré tout, ses membres se sont réunis en petit comité et ont tout de même pu réaliser un bûcher réduit.

Muni des autorisations communales, la confrérie a pu officier. Le Bonhomme Hiver a bel et bien été brûlé. Ce dimanche à 19h, 6 mini-bûchers en rappel des bûchers périphériques coutumiers ont été allumés dans l'ordre habituel : Erpent Val, Erpent Les bleuets, Erpent Les sorbiers, Bois Wiame, citadelle et Pairelle Tous les membres de la confrérie (certains à distance et d'autres sur le site) ont réitéré le serment du Grand Feu. La tradition est sauve. Ils ont également eu une pensée émue pour Daniel Kok, créateur du Bonhomme Hiver en 1960 et qui nous a quittés le 31 décembre dernier.