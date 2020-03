Après avoir été supprimées l'an dernier, elles font leur retour le 10 mais avec 2.000 plants d'herbes aromatiques offerts

L'année dernière, alors qu'elle avait pris ses fonctions depuis quelques mois seulement, l'échevine Charlotte Mouget avait suspendu la journée portes ouvertes aux Espaces Verts. L'événement avait été jugé à l'époque trop chronophage pour les équipes dont la mission première est l’entretien des parcs et jardins de Namur. Cette décision avait été très impopulaire. L'échevine a écouté les Namurois puisque les portes ouvertes font leur retour cete année.

Rendez-vous le dimanche 10 mai de 10h à 17h au service Nature et Espaces Verts (à Vedrin, rue Biéva 203). Les jardiniers amateurs et confirmés retrouveront le troc de plantes et de graines, la possibilité de remporter des mangeoires et des nichoirs en participants à un jeu concours, la vente de plantes par des professionnels et des amateurs, de nombreux exposants pour dispenser des conseils techniques : compostage, rempotage, bouturage, réalisation de nichoirs.

C'est aussi l'occasion de découvrir les serres et infrastructures du service Espaces Verts de la ville de Namur. Côté ambiance, du grimage et de la sculpture de ballons sont prévue pour les enfants tandis que le Collegian’s Band assurera l'animation musicale.