Ce jury s’adresse aux jeunes cinéphiles de 12 et 13 ans qui souhaitent participer activement à cette expérience unique et inoubliable dans le cadre du 36ème FIFF qui se déroulera du 1er au 8 octobre 2021. Le Jury Junior constitue l’une des nombreuses activités mises en place par le Festival dans le cadre du FIFF Campus, programme d’éducation à l’image.



Les sept jeunes sélectionnés seront pris en charge et encadrés par l’équipe du FIFF du dimanche 3 octobre au vendredi 8 octobre. Ils auront ainsi l’opportunité de visionner des films francophones, de rencontrer des réalisateurs, acteurs et professionnels du cinéma, mais également de débattre des différents thèmes abordés dans les films, échanger leurs avis avec les autres membres du jury et développer leur esprit critique. Ils décerneront ensuite à leur film favori le Prix du Jury Junior lors de la Cérémonie de remise des Bayard.



La sélection des membres du Jury Junior se déroulera en deux phases :

La présélection des membres du Jury Junior se déroulera le samedi 26 juin à 10h au cinéma Caméo à Namur. Les candidats assisteront à la projection d’une série de courts métrages. A l’issue de cette séance, ils recevront un questionnaire à remplir, sur base duquel le Comité de programmation du FIFF retiendra 14 présélectionnés.

La sélection finale des membres du Jury Junior aura lieu le mercredi 1er septembre à Namur. Un jury de pédagogues et professionnels questionnera les 14 présélectionnés afin d’en retenir 7. La sélection des jurés s’opèrera sur l’intérêt du jeune candidat pour le cinéma, sa personnalité et sa capacité à vivre en groupe.

Inscription en ligne

Plus d’information