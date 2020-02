La boutique ne sera plus ouverte que 3 jours par semaine pour liquider son stock d'ici au mois de juin

A Namur, la boutique arrivait en fin de bail et le montant de loyer comme les difficultés de parking auraient pesé dans la balance. La périphérie offre des surfaces plus pratiques, spacieuses et accessibles donc le choix a été vite fait. Une partie des employés a pu être recasée, mais deux personnes perdent leur emploi, selon nos informations.

annonce l'enseigne de magasins de jouets. La boutique de la rue du Président, en face de l'école Sainte-Marie Namur, fermera ses portes définitivement fin juin.Le magasin de Naninne, lui, reste ouvert., explique la chaîne Broze qui ferme aussi son magasin de Waterloo.