L’exposition « Maison de famille », qui immerge les visiteurs et visiteuses dans la vie d’une famille noble du 18e siècle, s’enrichit pour l’occasion de nouvelles œuvres acquises pour les collections communales ou offertes par des donateurs. D’autres œuvres, restaurées durant la période de confinement, y sont à redécouvrir en exclusivité.

La Ville a par ailleurs fait de nouvelles acquisitions : une psyché (miroir inclinable sur pieds) d’époque Empire, une pendule Empire en bronze doré et marbre figurant Vénus dans sa baignoire sabot, un miroir de voyage et son étui en cuir du 18e siècle, un flacon à eau de Cologne ou eau d’agrume du début du 19e siècle.

Décor pour le « Pâtissier des rois »

Ecrin du Musée des Arts décoratifs, l’hôtel de Groesbeeck - de Croix se prête à merveille aux tournages de films et prises de vues. La richesse de ses collections, l’ambiance feutrée de ses salons et salles d’apparat ont cette fois séduit le britannique Michaël Lewis-Anderson. Pâtissier-décorateur de la maison Wittamer, « The Cake King » est souvent sollicité pour créer les pièces montées des célébrations royales.

C’est lui qui a imaginé le gâteau de mariage de Philippe et Mathilde. A l’invitation de la Princesse Léa de Belgique, Michaël Lewis-Anderson a visité le Musée des Arts décoratifs lors de l’exposition « Alexandre de Belgique, dans l’intimité d’un Prince » en 2019.

Conquis par cette ancienne demeure aristocratique et surtout, par la cuisine d’époque, il a souhaité en faire le décor de son prochain ouvrage. Du 15 au 20 mars, il investira donc le musée pour un shooting exceptionnel. Il mettra en scène ses pièces montées dans différents endroits du musée qu’il agrémentera d’objets décoratifs (fleurs, vaisselles, etc.).

Une belle occasion pour la Ville de Namur de promouvoir cet édifice du 18e siècle classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie et par la suite, de toucher un public international, sensible aux plaisirs des yeux… et du palais !

Pour le public : accueil toutes les 30 minutes uniquement via www.namur.be/lesbateliers ou par téléphone au 081 24 87 20.

Visites du mardi au samedi de 10h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 13h à 18h (1h max). Port du masque obligatoire.

Entrée gratuite (par le n°3 de la rue Saintraint). Rez-de-chaussée et jardin accessibles aux PMR.