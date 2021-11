Après l’esplanade, son parking, un restaurant et l’Enjambée, infrastructure distincte mais étroitement connectée, la dernière pièce de la Confluence ouvrira ses portes au public la semaine prochaine. Il s’agit du NID. Un intitulé évocateur et symbolique pour cet endroit considéré comme le berceau de la ville. Mais avec ces trois lettres, c’est surtout la ville de demain que les autorités ont souhaité mettre en évidence: Namur Intelligente et Durable.

© EDA - Florent Marot

Situé au rez-de-chaussée du bâtiment vitré qui domine désormais le Grognon, le NID est plus qu’une vitrine. Il sensibilise les visiteurs aux défis que doit relever une métropole durable en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’environnement ou de mobilité, etc. "Les problématiques sont globales mais la résolution se fait à l’échelon local", commente Sophie Marischal, toute nouvelle maîtresse des lieux. Et dans la recherche de solutions, le citoyen a forcément son rôle à jouer. Il sera donc sans cesse sollicité dans l’enceinte de la Confluence où science et expertise se conjuguent avec pédagogie. "Le NID est entièrement dédié à la participation citoyenne, insiste le bourgmestre Maxime Prévot (cdH). On ne réussira pas les enjeux de résilience des territoires et de développement urbain s’ils ne sont pas expliqués. S’ils ne sont pas compris."

Scénographie léchée

Pour jouer à fond la carte de l’interaction, l’espace a été doté d’un matériel numérique dernier cri: écrans tactiles, vidéo mapping, casques à réalité virtuelle, etc. "La réflexion sur les aménagements intérieurs a duré deux ans", explique Sophie Marischal.

Des tables interactives offrent des jeux de simulation. L’utilisateur est par exemple invité à bâtir une ville en tenant compte d’une série de paramètres comme les émissions de C02. Les casques à réalité virtuelle permettent, quant à eux, de visualiser le Grognon à trois époques différentes de l’histoire ou de découvrir Namur en 1750 et en 3D.

Une scénographie léchée et des aménagements qui ont coûté 700 000€. L’Europe ayant contribué à hauteur de 500 000€.

La transformation du Grognon, dans sa globalité, doit sa concrétisation à cet important ancrage numérique. Ce dernier ayant permis d’aller décrocher une manne de subsides Feder. Soit 7,7 millions sur les 9,5 millions€ qu’il a fallu débourser pour construire l’esplanade et le NID. De conséquentes sommes d’argent qui ne se répercuteront pas sur le portefeuille des visiteurs puisque l’accès au nouvel espace de la Confluence est entièrement gratuit.

Ouverture au public dès le 18/11. Du mercredi au vendredi de 10 h à 17 h et les week-ends de 13 h à 17 h.

Durée de la visite: 1 h 30. À partir de 12 ans. Réservation obligatoire sur www.le-nid.be