En 2019, plusieurs grands projets de logements ou de bureaux ont été acceptés par l'urbanisme.

Le bilan de l'urbanisme, cela concerne tout autant les projets de vérandas, de maisons individuelles, de divisions d'immeubles, que les grands chantiers qui redessinent le visage de la ville, notamment au nord de la Corbeille, du pont d’Heuvy au pont du Luxembourg.

"Plusieurs grands projets ont été acceptés ou sont en cours de discussion. Certains d’entre eux ont déjà entamé la phase de chantier. Parmi ces projets, on peut citer les suivants qui ont un réel impact en matière d’aménagement du territoire et d’attractivité de la ville", souligne l'échevine en charge de l'Urbanisme Stéphanie Scailquin.

> Projet Namur Combattants (permis unique délivré en 2018 mais qui a été modifié par un permis d’urbanisme en 2019 pour notamment accueillir des vestiaires et des douches pour les cyclistes) : futur siège social de la banque Belfius avec 6.000 m² de bureaux et 3 niveaux de parking en ouvrage de 127 emplacements pour voitures, motos et 100 vélos (+ 20 racks extérieurs).

> Projet AXS (permis unique délivré le 07/10/2019) prévoit un immeuble de 216 kots, 28.000 m² de bureaux et un hôtel de 102 chambres ainsi qu’un parking de 388 unités.

> Projet Renaissance Magister Invest (l’ancienne poste) : construction d’un immeuble de 10.000 m² de bureaux et un parking souterrain de 228 emplacements voiture et un parking pour 200 vélos.

> Espace Rogier (permis délivré en 2017 – chantier en cours) : locaux administratifs, salle de cours, une brasserie et une salle de spectacle de 150 à 200 places ainsi que le Grand Manège qui accueillera une salle de 800 places et des salles de répétition.

> Palais de Justice (permis unique accordé en 2012 toujours valide car le chantier a été entamé de manière significative – le chantier devrait commencer) : construction du palais de justice et 79 emplacements de parking en sous-sol.

> Rue Général Michel, 13, anciennement établissement Delahaut (permis d’urbanisme en cours d’instruction) : immeuble mixte comprenant des 4 bureaux ou professions libérales au rez-de-chaussée et 28 logements aux étages ainsi qu’un parking en ouvrage

> Projet Cœur de Ville : 135 logements, 1.247 m² de bureaux, 1.423 m² de commerces, une bibliothèque de 1.930 m², un musée de 1.131 m², un parc public et un parking en ouvrage de 399 places

> Projet AG Real Estate (démolition des trois tours des finances) : deux immeubles de bureaux avec un restaurant d’entreprise et parking souterrain de 325 emplacements voitures et 347 emplacements vélos – en stand-by.>

> Rogier 2 : conception et construction de bureaux pour la Cité des Métiers, de 2.000 m² de logements publics, de 2.000 m² de logements privés et d’un parking souterrain de 160 places. En recours.

> Quartier Léopold (Périmètre de Remembrement Urbain en cours d’élaboration) : 12.000 m² de logements, 12.000 m² de bureaux et 18.000 m² de commerces

"C’est tout un quartier qui est en pleine mutation et qui permettra d’accueillir plus de 600 logements, près de 78.700 m² de bureaux, plus de 20.000 m² de commerces et plus de 2.500 emplacements de stationnement, avec aussi le réaménagement de la place de la Station et de l’axe Rogier-Brabant", se réjouit Stéphanie Scailquin qui souligne s’autres quartiers en mouvement.

> Le quartier d’Asty-Moulin (permis unique délivré le 07/06/2019) où une belle revitalisation est prévue avec la création de 334 logements, quelques commerces et services de proximité et un parking de 341 emplacements et des emplacements vélos.

> A Belgrade (rue Antoine Nélis-avenue Marcel Gourdin) et à Malonne (rue du Piroy-rue Petit Babin), ce sont deux nouveaux quartiers qui sortent de terre avec la construction de 130 maisons et 72 appartements.