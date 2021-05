Le chantier du futur parking de la Confluence, sur le site du Grognon à Namur, arrive à son terme. Démarré en 2017, il devrait être terminé pour le début des soldes, annonce La Meuse. "Les 670 places seront accessibles au public au tout début de l'été", a confirmé à l'agence Belga Nicolas Godon, porte-parole d'Interparking. L'inauguration était planifiée, à l'origine, pour la fin de l'année 2020, mais le chantier a connu des retards, principalement en raison de la crise sanitaire.

Ce parking souterrain de quatre étages comprendra 670 places, dont une centaine réservée au Parlement de Wallonie se situant juste en face. Il comptera aussi 17 emplacements PMR, 20 places réservées aux motos, une cinquantaine aux vélos ainsi que 18 bornes de rechargement électrique et un local de consignes individuelles pour les usagers des deux roues. "Plusieurs 'poumons dans la ville', un système de filtration de l'air qui neutralise jusqu'à 70% des particules, 40% des particules fines et 20% des particules ultrafines, seront installés", poursuit M. Godon.

Le parking de la Confluence fait partie d'un projet plus large d'aménagement du site du Grognon à Namur. Sont en chantier un nouveau bâtiment qui abritera le NID (Namur Intelligente et Durable), un espace horeca et une esplanade cyclopiétonne au confluent de la Sambre et de la Meuse.