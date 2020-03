Impossible de désinfecter les horodateurs comme il le faudrait: ils sont désormais hors d'usage

"A partir de ce jour, dans le cadre des mesures en cours contre le COVID-19, le Collège communal suspend l’usage des horodateurs sur le territoire namurois. Pour des raisons sanitaires évidentes, les 150 horodateurs répartis sur le centre-ville, Jambes, Salzinnes et Bouge ne peuvent plus être utilisés", communique l'échevine Stéphanie Scailquin.

Concrètement, il est impossible de nettoyer systématiquement les claviers des horodateurs après chaque encodage des usagers. Dans ces conditions, le collège a pris la décision de suspendre le paiement du stationnement et ainsi éviter de transmettre le virus entre les usagers et usagères.

Cette mesure profitera tant aux usagers qu'aux commerçants encore ouverts: il sera possible de se rendre au plus près des magasins et des pharmacies restés ouverts conformément aux dernières dispositions du Conseil national de Sécurité.

"Le personnel du Service gestion du stationnement (brigades horodateurs) est affecté, le temps nécessaire, à d’autres missions en matière d’aides et de prestations sociales", informe Stéphanie Scailquin en ajoutant que le parking de l’Hôtel de Ville qui ouvrait jusqu’ à 1h du matin depuis janvier 2020, sera fermé tous les soirs à 20h, jusqu’à nouvel ordre.