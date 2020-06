Du 22 juin au 6 juillet 2020, les citoyen.ne.s namurois.e.s pourront à nouveau s’exprimer afin de faire part de leurs bonnes idées pour lutter efficacement contre la malpropreté des rues de la ville. Ces propositions devront se baser sur la liste des problématiques prioritaires établie grâce à la première phase de consultation.

Ainsi, du 25 mai au 8 juin dernier, une première phase de consultation en ligne des citoyen.nes avait été lancée par la Ville de Namur. Son objectif ? Que chacun puisse contribuer à l’élaboration du diagnostic de la propreté de l’espace public communal et ce, sur base de sa connaissance du terrain.

Charlotte Deborsu, échevine de la propreté publique indique : "De nombreux.ses namurois.e.s nous ont fait part de leur niveau de satisfaction quant à l’état de propreté de nos rues et ont aidé à repérer les « points noirs » (signes de malpropreté récurrents) de la commune. Leur collaboration a ainsi permis de compléter l’état des lieux réalisé préalablement par les services de la Ville. Sur base de cette première phase de consultation, nous avons établi une liste de problématiques prioritaires afin de passer à la deuxième phase de cette consultation citoyenne : vos bonnes idées pour améliorer la propreté de nos rues ! Jusqu’au 6 juillet, vous avez à nouveau la possibilité de vous exprimer pour partager vos meilleures idées en matière de propreté publique pour rendre Namur encore plus belle.Nous vous donnons ainsi rendez-vous sur la plateforme numérique de consultation qui sera à nouveau ouverte du 22 juin 2020 au 6 juillet 2020 pour y recueillir toutes vos suggestions pour lutter contre la malpropreté et ainsi, établir un réel plan d’actions pour la commune."