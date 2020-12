Les piscines communales peuvent théoriquement rouvrir mais ce n’est pas possible à brève échéance. Elles ont été fermées pendant plusieurs semaines. Il est indispensable de réaliser, avant toute reprise des activités, un choc thermique dans l’ensemble des canalisations où l’eau a stagné et où le risque de développement de la bactérie de la légionellose existe.

"C’est autant une question de sécurité que de santé", précise le bourgmestre Maxime Prévot. "Il faut en général une dizaine de jours pour assainir les canalisations. Nous espérons pouvoir lancer ce processus dans les meilleurs délais, mais les entreprises se chargeant de ce genre d’intervention ne sont pas nombreuses et elles vont être toutes assaillies par la même demande formulée en même temps pour toutes les piscines du royaume."

La Ville espère pouvoir rouvrir les piscines de Saint-Servais et de Jambes aux alentours du 15 décembre prochain. "Nous n’avons pas encore reçu le détail des protocoles sanitaires imposés par la Fédération Wallonie-Bruxelles mais il est probable qu’ils ne diffèrent pas beaucoup de ce qui fut mis en place antérieurement. L’accès devrait se faire sur rendez-vous afin de pouvoir gérer le flux d’usagers. Nous sommes tenus par un nombre limité de nageurs en même temps. J’invite donc les Namurois désireux de se rendre dans les bassins de natation à se renseigner à partir du 10 décembre pour connaître les modalités pratiques."

La reprise de la natation pour les écoles primaires ou pour les clubs s’effectuera par contre après les fêtes de fin d’année afin de pouvoir bien préparer le retour de ce public spécifique. Quant à la piscine de Salzinnes, elle a définitivement fermé ses portes alors que cela n’aurait dû être le cas que le 31 décembre. "Déjà cet été, nous étions dubitatifs sur la possibilité que sa machinerie tienne le coup jusqu’à la fin de l’année. Les faits nous ont donné raison. Malgré plusieurs interventions techniques sur ses chaudières, il n’est plus possible aujourd’hui de les relancer."

Les musées restent aussi fermés

Les musées communaux resteront fermés, malgré la possibilité de les ouvrir à nouveau. "Le public ne s’y bousculera probablement pas, puisque les visites de groupe ou en car ne sont pas autorisées", estime Maxime Prévot. "Et le personnel communal qui y est affecté apporte utilement son aide dans d’autres missions actuellement plus urgentes dans la gestion de la crise." Le Centre des visiteurs de la citadelle, situé à Terra Nova, reprend par contre ses activités. "Il ouvrira désormais, en phase de reprise transitoire, du vendredi au dimanche." Il en ira de même pour la boutique "Made in Namur".

Achats locaux mais avec ordre et méthode

Si la réouverture des commerces a été annoncée, le shopping plaisir est déconseillé. Les achats doivent se faire seul en général, avec le port du masque et le respect des distances de sécurité. Le temps est limité à 30 minutes par commerce. "Par ailleurs, quel que soit l’endroit sur le territoire, chacun doit toujours avoir un masque sur lui pour toute situation nécessitant qu’il soit porté", précise Maxime Prévot. La Ville a fait placer récemment des bornes distributrices de gel hydroalcoolique à plusieurs endroits stratégiques du centre de Namur et de Jambes. Les artères commerçantes de Salzinnes et Bouge en seront prochainement équipées. Afin que les choses se passent avec ordre et méthode et pour éviter les cohues, la police sera particulièrement mobilisée sur le terrain. "Les commerçants sont responsables de la gestion des files d’attente à l’extérieur de leurs magasins mais la police sera présente en ville pour intervenir en cas de dérive."

Pour rappel, même s’il faut toujours prendre son ticket à l’horodateur, la première heure de stationnement est gratuite en ville, Le centre sera remis en piétonnier chaque samedi et les commerces seront ouverts les dimanches 13 et 20 décembre prochains.

Attention particulière au public fragile

La Ville et le CPAS continuent de se mobiliser pour les plus démunis. Un espace chauffoir a été ouvert en journée rue Saint-Nicolas pour permettre aux SDF de se réchauffer et de se poser. La délivrance des repas trois fois par jour et l’hébergement sont assurés avec une intensité toute particulière en cette période hivernale. "Devant faire face aussi à des cas de COVID positifs au sein du public de la rue (NdlR : sept à l’abri de nuit dans l’ancienne caserne du Génie), nous avons ouvert deux lieux d’hébergement spécifiques pour leur permettre de rester en quarantaine", précise Maxime Prévot.

Afin d’éviter que les personnes isolées et les plus âgées s’enferment dans la solitude et la dépression, l’opération "Gardons le contact" va être relancée sous peu. "Elles seront contactées par un réseau de bénévoles et de professionnels afin de s’assurer qu’elles ne manquent de rien. L’occasion d’offrir la chaleur d’un dialogue. Du personnel communal viendra en renfort au sein des maisons de repos du CPAS pour organiser les visites ou le partage des tablettes. Bref une série de petites choses qui amélioreront les relations avec les familles tout en soulageant le personnel, qui pourra ainsi se concentrer sur ses missions essentielles."