Le piétonnier des fêtes est instauré tous les jours rues de Fer et de l’Ange à partir de 11h00 et le pousse-pousse ne manquera pas de faciliter les déplacements au cœur des animations, notamment pour les personnes à mobilité réduite, les enfants, les seniors, les personnes chargées de leurs achats de Noël…



Namur Inc. indique : "Concrètement, les navettes sont possibles tous les jours, sauf les 25 décembre et 1er janvier, de 11h00 à 18h15 et assurent les liaisons entre le piétonnier et, par exemple, les arrêts de bus de la place de la Station ou de la Confluence, la gare, les parkings ou les stationnements aux abords du piétonnier... Vous pouvez contacter les pilotes par téléphone au 0496 920 624 pour savoir si le pousse-pousse est disponible. Si vous croisez le pousse-pousse en ville, n'hésitez pas à l'interpeller! Par ailleurs, tous les week-ends, de 17h00 à 21h00, les balades à bord d'un pousse-pousse sont toujours organisées afin de découvrir le charme de Namur sous les lumières des fêtes et d'identifier les différentes activités et les illuminations proposées par la Ville de Namur. Une manière aussi de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter de l'ambiance de Noël ! Les réservations sont possibles sur tours.visitnamur.eu."



Aussi bien les navettes que les visites nocturnes sont gratuites. Le service est offert par la Ville de Namur, en collaboration avec l'Office du Tourisme de Namur et l'asbl #Namur Inc.

En savoir plus sur la mobilité pendant les fêtes de fin d’année : https://www.namur.be/fr/actualite/la-mobilite-en-fete-les-mesures-de-mobilite-et-de-stationnement

En savoir plus sur les fêtes de fin d’année : https://www.namur.be/fr/actualite/le-temps-des-fetes-namur-en-lumiere-a-partir-du-26-novembre