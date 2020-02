"J'étais persuadé de l'avoir fait"

Chaque année, les mandataires publics doivent déclarer leurs mandats, professions et fonctions, à la Cour des Comptes. Celle-ci a publié son rapport à ce sujet pour l'année 2018 vendredi et il apparaît que Philippe Noël (Ecolo), président du CPAS de Namur, n'est pas en ordre à ce niveau. Et ce n'est pas la première fois.

Selon nos confrères de La Meuse, il avait oublié de déclarer ses mandats à l'administration wallonne en mars 2019. Il avait alors été menacé d'être déchu de son mandat avant d'obtempérer. Dans le cas de la Cour des Comptes, il s'en serait rendu compte vendredi, lors de la publication du rapport. "J'étais persuadé de l'avoir fait", déclare-t-il à nos confrères. La situation aurait depuis été régularisée.

Du côté de la Cour des Comptes, on précise qu'il est trop tard pour se mettre en ordre, des rappels ayant déjà été envoyés avant le mois de janvier. Une amende pourrait être infligée.