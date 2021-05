Les développeurs, architectes et l’Echevine Stéphanie Scailquin se sont réunis ce 11 mai afin de présenter aux riverains, et à tout citoyen le désirant, la création d’un nouvel espace public de plus de 1.300 m2 (de la longueur de la place de l’Ange) rue des Carmes/rue Godefroid. L’idée est de créer une zone apaisée pour les familles avec l’installation de bancs publics, la création d’une nouvelle voirie cyclo piétonne, le tout agrémenté de larges végétations. Les riverains ont pu questionner l’Echevine, les développeurs et les architectes sur le nouvel aménagement public.

La question, plus large, de l’extension du piétonnier de Namur (dont rue des Carmes) a été abordée, à laquelle l’Echevine Stéphanie Scailquin a répondu.

"A ce stade, rien n’a été décidé pour un piétonnier. La Ville de Namur en est au diagnostic et à l’étude de la faisabilité d’un tel projet."

Le reste du projet a aussi été passé en revue. Il consiste en deux bâtiments et d’un espace de plus de 70 places pour des voitures et un garage à vélos. Le rez-de -chaussée du premier bâtiment est un espace de 400 m2 de zones commerciales, de 80 m2 de professions libérales et 700 m2 pour le hall omnisports et les infrastructures sportives dont un espace fitness. Les étages sont consacrés à 71 appartements d’une, deux et trois chambres. Le second bâtiment sera dédié à un espace Horeca de 200 m2.

"L’une des craintes des riverains était, notamment, relative aux gabarits des bâtiments. Nous sommes ravis d’avoir pu dissiper ces inquiétudes en montrant des visuels représentatifs qui attestent de la bonne intégration de ceux-ci à leur environnement, composé de nombreux immeubles de 4 à 5 étages » a précisé Boris Salvador, Administrateur du Groupe Diversis, promoteur de projets immobiliers."