Il s'agit du premier d'une série de 25. D'autres vont suivre d'ici à l'été à Anhée, Dinant, Andenne, Ohey notamment

Le premier radar tronçon d'une série de 25 installés en Wallonie a été homologué ce lundi à Namur. Trois sociétés et institutions étaient sur le terrain en matinée pour vérifier la fiabilité du système, notamment VIAS et le SPW.

La technologie utilisée est la caméra ANPR, dite à reconnaissance de plaque d'immatriculation. Elle doit enregistrer le passage de la voiture et l’enregistrement de la plaque minéralogique, des données qui seront comparées au début et à la fin du tronçon pour mesurer la vitesse moyenne.

Dans le cas de l’avenue Jean Ier à la Citadelle de Namur, la vitesse ne peut excéder les 50 km/h. En pratique; la limitation est souvent dépassée et la situation devrait s'améliorer avec le radar tronçon. Avec un tel système et des amendes à la clé pour les contrevenants, les excès de vitesse baissent en moyenne de 85% et les accidents de 60%.

Plusieurs de ces radars vont suivre celui de Namur dont l'équipement est installé et sont l'homologation est imminente sur la N966.

A Anhée, dans la vallée de la Molignée (N971), l'équipement installé et l'homologation devrait intervenir courant février comme à Dinant, rue de Spontin (N948).

A Andenne, rue du Tramaka (N921), et à Ohey, route de Huy (N968), l'installation du dispositif est programmée en mars.

D'autre radars devraient arriver à Namur dès le printemps: à la sortie de Salzinnes (N90), avenue de la Vecquée (N954), avenue Reine Astrid (N967).

Cet été, c'est Walcourt (N5: descente de Laneffe) qui devrait à son tour voir arriver les caméras ANPR.