Il se disputera sous un format compact et une seule journée de course. La date reste à confirmer.

Les promoteurs du championnat de Belgique des rallyes et le RACB (fédération belge du sport automobile) ont présenté le calendrier remanié du championnat de Belgique des rallyes, arrêté depuis mars en raison de la pandémie de coronavirus. Ce nouveau calendrier compte sept épreuves et le championnat reprendra les 4 et 5 septembre avec l'Omloop van Vlaanderen.

Le championnat avait été interrompu en mars alors que seule la manche d'ouverture, le rallye de Hesbaye, avait pu se tenir, et avait été remportée par Ghislain de Mevius le 29 février.

Le rallye d'Ypres, le Rallye de Wallonie et le Spa Rally ont pu être reprogrammés, tandis que le Sezoensrally et le TAC Rally n'auront pas lieu en 2020.

Le championnat reprendra les 4 et 5 septembre avec l'Omloop van Vlaanderen, qui sera suivi par l'East Belgian Rally le 27 septembre.

Le rallye d'Ypres aura lieu les 2 et 3 octobre, le rallye du Condroz se teindre aux dates prévues les 7 et 8 novembre, le rallye de Wallonie les 28 et 29 novembre et la saison se terminera par le Spa Rally les 12 et 13 décembre.

A noter que le rallye de Wallonie se disputera à Namur sous un format compact et une seule journée de course durant le week-end des 28 et 29 novembre (date exacte à confirmer).