Accessible depuis vendredi aux piétons et aux cyclistes, le site de la Confluence reprend vie. Une renaissance symbolique qui fait également écho aux retrouvailles qui attendent les Namurois et Namuroises avec leurs Fêtes de Wallonie. Du 17 au 19 septembre, la Confluence sera en fête.

A la rencontre de la Meuse et de la Sambre, de l’histoire et de l’avenir, avec l’ouverture prochaine du Nid (Namur Intelligente et Durable), le site sera au centre de festivités sur le thème de la rencontre. Rencontre, un mot qui traduit le bonheur d’être ensemble, que nous retrouvons petit à petit, au gré du déconfinement progressif. Rencontre, le fil conducteur logique des animations proposées dans le cadre de l’inauguration.

Le vendredi 17 septembre, après les archéologues, nombreux à creuser les recoins du site à la recherche des traces du passé namurois, les enfants seront invités à se glisser dans la peau d’un archéologue et à se faire ainsi tirer le portrait dans un studio photo installé sur l’Esplanade. Entre 14 et 18 h, les Guides touristiques de Namurois et l’Agence wallonne du Patrimoine proposeront des visites guidées du site par petits groupes d’environ cinq personnes.

Le folklore des Fêtes de Wallonie s’emparera de la Confluence les 18 et 19 septembre. Un baptême du feu pour ce site appelé à devenir un nouveau cœur battant de Namur. À partir de 16 h et jusqu’à 18 h, les Alfers, les Masuis et Côtelis, les Molons, les Zouaves de Malonne, la Fanfare Royale Sainte-Cécile d’Assesse, l’Harmonie Royale de Mellet, la Pastourelle et bien sûr les Echasseurs et leurs tambours déambuleront sur l’Esplanade, tandis que sur l’eau, les Joutes Nautiques Namuroises proposeront une exhibition (uniquement le samedi).

Le dimanche 19 septembre, à l’invitation du Service Culture de la Ville de Namur, les passants seront invités à s’arrêter pour prendre part aux spectacles et animations de rue proposées entre 14 h et 16 h par la Maison du Conte de Namur et par la Compagnie des Bonimenteurs avec au programme, " Les Contes chuchotés" et les "Faux Journalistes" venus de Radio Beauraing qui couvrira l'inauguration de la Confluence en direct.