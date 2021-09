Le site de Confluence sera désormais accessible par le cheminement cyclo-piéton sous l’avenue Baron Louis Huart (déjà en service depuis le 30 juin 2021), par le passage pour piéton de l’avenue Baron Louis Huart, situé à proximité du Parlement de Wallonie, par la 4 ème branche de la passerelle « l’Enjambée », par le pont de France et par les quais de Meuse. La toiture au-dessus du NID sera également accessible dès cette fin de semaine, permettant un très beau point de vue sur la Confluence.

L’inauguration officielle du site se fera le samedi 18 septembre 2021. Un communiqué de presse plus officiel et détaillé suivra prochainement. Le NID et l’Horeca seront quant à eux inaugurés courant de cet automne, une fois l’aménagement intérieur des lieux terminé.