"Depuis plusieurs mois, certains panneaux dynamiques du STI sont déjà allumés en mode manuel et annoncent des messages d’information générale tels que « Centre-ville piéton » ou « Gardez vos distances » dans le cadre des mesures de distanciation sanitaire ou des messages liés à certains chantiers impactant la mobilité (travaux au Grognon, à la gare…) ou encore d’autres, plus festifs comme « Bonne fête aux mamans ».", indique Stéphanie Scailquin, échevine de l'urbanisme.

Mais le STI a pour vocation de donner des informations quant à la mobilité en temps réel. Un mode dynamique et automatique devrait donc être opérationnel pour la rentrée de septembre. Celui-ci pourra indiquer aux usager·ère·s les temps de parcours, les solutions de stationnement ou un itinéraire conseillé en raison d’un embouteillage ou d’un accident. Afin de s’assurer que ce mode est parfaitement fonctionnel, que les temps de parcours indiqués sont corrects et que les scénarios s’enchaînent correctement, il était prévu de passer par une période de test grandeur nature. C’est ce qui arrivera dès le 15 juin et jusqu’à la fin août. Sur les panneaux à message variables de certains axes, les routes pénétrantes dans un premier temps, et par intermittence, il sera donc affiché un message sous-titré de la mention « système en test ». Dans un second temps, dans le courant de l’été, ce sont les panneaux de la Ceinture qui seront en test.

"Complémentairement aux panneaux présents en voiries, certaines bornes d’informations aux voyageur·euse·s du TEC fonctionnent déjà depuis plusieurs semaines pour annoncer les horaires des bus en temps réels et dernièrement les mesures sanitaires à respecter dans les bus. A certains arrêts, les bornes doivent encore faire l’objet de tests et vérifications avant de pouvoir être allumées prochainement."