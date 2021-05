Namur : le téléphérique comme mode de mobilité douce dès septembre. Namur Grégory Piérard © BELGA

Le téléphérique a été inauguré le 8 mai dernier et fonctionne tous les jours de 10 à 17h. La volonté de la Ville a rapidement été de faire de cet outil touristique un mode de mobilité douce et d’élargir les horaires début septembre afin de permettre aux étudiants et aux travailleurs de l’emprunter le matin et le soir. Un pas vient d’être franchi avec la validation par le Collège du cahier des charges. De manière assez surprenante, la tutelle régionale a indiqué qu’il faudrait relancer un nouveau marché public. « On ne peut pas d’autorité solliciter l’opérateur actuel pour l’extension de ces horaires », souligne le bourgmestre Maxime Prévot. « Nous allons donc lancer un marché distinct alors que forcément, un seul opérateur est capable d’y répondre. »