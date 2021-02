Le nouveau téléphérique prend forme et sera dans les prochaines semaines mis en fonction, assurant une liaison entre le centre-ville (au départ de la place Maurice Servais) et l’esplanade de la Citadelle.

Suite à l’enquête publique notamment, durant laquelle de nombreux citoyens ont sollicité un élargissement des horaires d’exploitation, la Ville de Namur a eu de nombreux contacts avec la S.A. « Téléphérique de la Citadelle de Namur », qui exploitera le téléphérique, pour envisager cette possibilité à des fins de mobilité et ainsi ouvrir le service en heure de pointe du matin et de fin de journée pour les étudiants et travailleurs notamment.

A l’origine, le téléphérique fut conçu, il a plusieurs années déjà, d’abord et avant tout comme un outil touristique. C’est pourquoi les horaires prévus au cahier des charges de la concession se calquaient essentiellement sur les ouvertures des lieux et attractions touristiques de la citadelle. Il est pour l’instant prévu que le téléphérique fonctionne tous les jours de 10h30 à 17h du 1er avril au 30 septembre et six jours sur sept (fermeture le lundi) le reste de l’année. C’est au fil du développement du projet que la question d’en faire en sus un nouvel outil complémentaire de mobilité est apparue, et c’est bien cela qui est aujourd’hui encore à l’analyse.

A ce jour, en effet, pour des questions juridiques, il ne semble pas possible de conclure un avenant dans le cadre du contrat de concession en cours conclu entre la Ville de Namur et l’exploitant. Dès lors, la Ville de Namur envisage de lancer un marché public spécifique pour un transport urbain entre la Citadelle de Namur et le centre-ville. Des concertations sont en cours avec la Tutelle pour valider le modèle juridique envisagé.

En fonction des réponses de l’autorité de tutelle et des délais liés aux procédures administratives, la Ville de Namur espère pouvoir offrir ce service pour la prochaine rentrée scolaire, soit septembre 2021.