Les exposants proposeront tous les produits emblématiques du Sud de la France : olives, tapenades et autres condiments, charcuteries et fromages, épices, nougats, calissons et berlingots, miel de lavande ou de thym, navettes ou croquants et bien d’autres friandises, le tout accompagné d’un Côte du Rhône ou d’un rosé de Provence.

Seront également présents l’artisanat et ses santons, les nappes et les tissus provençaux, la poterie, les savons de Marseille, la lavande et tous ses dérivés. Le stand de Vincent pétrira, façonnera et cuira en public, du pain, des fougasses, des pissaladières, des biscuits, de la ratatouille et des plats provençaux ou méditerranéens à déguster sur place ou à emporter. La Paillotte et sa terrasse vous accueilleront avec des planches de dégustation (charcuterie, fromage et tapenade du marché, melon) pour un apéritif de détente.

Le Village Provençal sera ouvert : mercredi 4 août : 10h00 à 19h00, jeudi 5 août : 10h00 à 19h00, vendredi 6 août : 10h00 à 21h00, samedi 7 août : 10h00 à 21h00, dimanche 8 août : 10h00 à 19h00.