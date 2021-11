La ville de Namur a levé ce lundi un coin du voile sur les fêtes de fin d’année 2021.

Le marché de noël débutera ce vendredi et durera jusqu’au 31 décembre. Les chalets seront ouverts de 11h à 22h30 du dimanche au jeudi, de 11h à 23h30 les vendredis, de 10h à 23h30 les samedis. Horaires spéciaux : ouverture jusqu’à 18h les 24/12 et 31/12, ouverture à partir de 15h le 25/12. La patinoire sera ouverte de 11h à 22h30 du dimanche au jeudi, de 11h à 23h30 les vendredis et de 10h à 23h30 les samedis (fermeture le 1er janvier)

Le feu d’artifice sera tiré le 31 décembre depuis le site de la Confluence.

L'activité Lumos Namura, se déroulera du 26 novembre au 9 janvier. L’oeuvre est une création originale mélangeant art et technologie. Les visiteurs pourront utiliser leur smartphone pour scanner des images et obtenir la bande sonore accompagnant 8 installations artistiques et lumineuses. Celles-ci seront installées à la gare, au parc Louise-Marie, à la cathédrale Saint-Aubain, sur le parvis de l’église Saint-Loup, quai des Joghiers, sur l’esplanade du Grognon et sur l’Enjambée. Vous pourrez notamment observer des sculptures suspendues, vous immerger dans des créations, regarder des sculptures réalisées avec des voilages ou du fil phosphorescent, interagir avec un sol lumineux, admirer un show laser,…Le parcours est accessible tous les jours de 17h à minuit entre le 26 novembre et le 9 janvier. Les étapes se succèdent sans ordre imposé.

L’office du Tourisme proposera des promenades thématiques : une visite guidée Lumière sur la Ville : les charmes du vieux Namur by night, avec les illuminations féeriques des fêtes de fin d’année, le 28 novembre et 11 décembre à 17h. Mais aussi une visite guidée Temps de Noël et Traditions les 4 et 18 décembre à 17h. Des forains seront présents rue de Fer du 3 décembre au 9 janvier, de 11 à 19h.