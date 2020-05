Après avoir peint des slogans anticonsuméristes sur les trottoirs, les activistes climatiques ont collé des affiches "pour un monde neuf".

Deux jours après avoir peint des slogans anticonsuméristes - "Refusons le retour à la normale", "le vrai virus, c'est le capitalisme, le seul remède, c'est la décroissance", "le capitalisme tue les services publics", "Alors on change? "Not going back" ou encore "Moins de biens, plus de liens" - à l'encre hydrosoluble devant les portes des commerces du centre-ville, Extinction Rebellion s'est à nouveau manifesté de nuit.

Les activistes climatiques se sont inspirés de la couleur (bleue) et du slogan (#staysafe) des affiches Clearchannel qui habillent les abribus depuis plusieurs semaines pour créer des affiches "pour un monde neuf". Elles sont collées elles aussi sur les abribus. Les Namurois ont pu les découvrir ce mercredi matin, toujours dans l'hypercentre de Namur.

© XR



"Cela fait des décennies qu’on nous le dit : il faut changer… demain. Demain, c’est maintenant ! Le temps est compté pour Extinction Rebellion Namur, qui entame une campagne post-Covid 19. Les abribus seront donc aujourd'hui les ambassadeurs d'un appel au changement", communiquent les membres du groupe.

Cette action fait partie d'un mouvement général et d'autres actions sont menées dans d'autres villes européennes. Les membres de XR ne veulent pas de retour au monde d’avant. "Ce monde, avec toutes ses dérives sociales et environnementales, était le problème. La campagne d’affichage vise à combattre la cécité de nos sociétés et à rendre viral le refus des peuples à réanimer un modèle économique profondément injuste qui mène à l’extinction du vivant", affirment-ils.

© XR



Selon eux a crise n’est pas seulement sanitaire. "Cette crise est aussi celle de la civilisation industrielle. Le coronavirus a mis le feu à un système déjà rempli de poudre" plaident ceux qui se défendent d'instrumentaliser la pandémie. "Aujourd’hui, on parle sans cesse d’appliquer des gestes barrières contre les virus. Pourquoi ne pas valoriser aussi une responsabilité barrière face à la menace écologique qui pèse sur l’ensemble du vivant et des générations futures", interroge Extinction Rebellion.