Le testing des personnes asymptomatiques sera à nouveau possible dès ce lundi 23 novembre, à Jambes et Belgrade, en plus des personnes symptomatiques, indique la ville de Namur sur sa page Facebook.

"Le testing y est organisé uniquement sur rendez-vous, à prendre via le site https://testcovid.doclr.be/#!/flow . Si ce site s'ouvre en néerlandais pas défaut dans votre navigateur, vous pouvez activer la version en français en haut de page, à droite. Pour plus d'informations : https://www.info-coronavirus.be/fr/d%C3%A9pistage/"