Une nouvelle réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi. En conséquence, quelques informations complémentaires sont portées à la connaissance des Namurois, outre la reprise des marchés hebdomadaires.

> Les terrains de sport communaux engazonnés resteront inaccessibles au public, en raison de leur ensemencement actuel ou prochain.

> Les bâtiments de Terra Nova et les souterrains de la Citadelle restent inaccessibles jusqu’à nouvel ordre, s’agissant d’attractions touristiques ; de surcroît accueillant généralement des groupes. Cependant le site du domaine fortifié reste bien entendu ouvert et accessible aux promeneurs. Les musées communaux, ne disposant par ailleurs pas de billetterie électronique pour le moment, restent également fermés jusqu’à présent.

> Une nouvelle distribution de masques, gel hydroalcoolique et visière sera opérée à partir du mardi 19 mai au profit des infirmières/infirmiers à domicile, des kinésithérapeutes, des sages-femmes et des médecins spécialistes. Ils pourront se rendre à l’Hôtel de Ville aux heures habituelles de bureau.

> Les bibliothèques communales et leurs partenaires, à l’exception de la Bédéthèque, ouvrent à nouveau à partir de lundi. Le port du masque y est fortement encouragé. La désinfection des mains y sera obligatoire, et les toilettes ne seront pas accessibles au public.

De nouveaux horaires seront communiqués sur le site internet de la Ville et via la page Facebook de la bibliothèque.

Les prêts en cours sont prolongés d’office jusqu’au 30 juin sans amende quelconque pour retard. Une adaptation des heures d’ouverture est prévue pour répondre à ce changement organisationnel pour Namur et Jambes en maintenant une soirée par semaine (principe des horaires adaptés en été). Annulation de la fermeture des 22 et 23 mai (pont de l’Ascension du 21/05), pour offrir plus de plages accessibles.

Plusieurs suspensions seront néanmoins d’actualité : suspension des accueils de groupes et de classes pour l’emprunt de livres (un référent uniquement); suspension des animations et activités en interne et en externe; suspension des prêts inter-bibliothèques au sein du réseau, dans le réseau provincial (décision de la Province de Namur) et vers les bibliothèques des autres provinces.

Une limitation de la fréquentation simultanée des espaces publics par implantation afin de respecter les mesures de distanciation physique :

o Namur : 45 personnes pour l’ensemble des espaces publics

o Jambes : 16 personnes

o St-Servais : 16 personnes

o Malonne : 20 personnes

o Flawinne : 4 personnes

o CeRHiN : 2 personnes