Ce lundi, les files ne dépassaient pas 3 ou 4 personnes et seulement devant les opérateurs de téléphonie

On pouvait craindre une forte affluence dans le centre de Namur. Étant donné l’absence de centre commercial, c’est dans l’axe Ange/Fer que les clients étaient attendus en masse. La Ville a rendu la principale artère du centre piétonne toute la semaine afin d’éviter les attroupements sur les trottoirs.

Rien de tout cela n’a été constaté ce lundi. Les rues étaient très calmes. Aucune file à l’exception de 3 ou 4 personnes qui attendaient leur tour devant les enseignes de téléphonie. Le mot d’ordre – éviter la précipitation – semble être passé. “L’affluence est peut-être différée en raison de la crainte d’un effet de foule”, commente le bourgmestre Maxime Prévot dont la fenêtre donne sur la rue de fer.

“Les gens recommencent à travailler. Il fait très venteux. On s’attend à vous plus de monde mercredi et samedi”, explique Kevin, qui briefe les clients à l’entrée de Sports. “Ici, le port du masque est obligatoire. On en donne à deux qui n’en ont pas. On les récupère à la sortie pour les renvoyer à l’entrepôt. Et on impose une noisette de gel pour se désinfecter les mains”. D’autres boutiques conseillent le masque ; toutes proposent du désinfectant à l’entrée, en libre-service ou non.

Toutes sont très organisées. Au magasin de prêt-à-porter Scrupull’s, les vêtements sont passés à la centrale vapeur (200 degrés) après chaque essayage et les chaussures reçoivent un pschitt de désinfectant.