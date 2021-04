Durant toute cette période où la culture a été muselée, la Maison du Conte de Namur a, vaille que vaille, continué à assurer une présence auprès de son public : vidéos postées sur son site, participation physique, dans la ville, aux événements « Still standing for culture » et à la Journée mondiale du Conte.

Les veillées contées mensuelles du 10ème jour ont été maintenues, se métamorphosant en « contes chuchotés » au téléphone. À présent que s’amorce la reprise des activités culturelles en extérieur, les voilà qui profitent de cette bouffée d’air pour se muer en balade contée à travers la ville.

Au départ de la Maison du Conte, une courte balade (± 1 heure) avec haltes contées sous des porches ou préaux : lieux couverts mais aérés, hautement symboliques, puisque espaces d’ouverture et de passage. Des duos de conteurs accompagneront les participants par groupes de 10 maximum, dans le strict respect des règles sanitaires.

Une activité prévue pour les adolescentes et les adultes au départ de la Maison du Conte de Namur (170, rue des Brasseurs)

Renseignements et réservations obligatoires : 0489 933 548 - maisonduconte.namur@gmail.com www.maisonducontenamur.be.