Certaines n'accueillent plus d'enfant depuis plusieurs jours: elles seront donc regroupées dès ce lundi

Face au covid-19, le nombre de garderies maintenues dans les écoles communales namuroises va être restreint dès lundi, a indiqué, samedi, la Ville de Namur. En cause, une fréquentation trop peu élevée dans certains établissements.

Certaines écoles n'accueillent plus aucun enfant depuis plusieurs jours, parfois un seul. Dans ce contexte, plusieurs établissements vont totalement fermer.

Les implantations scolaires communales qui restent ouvertes pour les gardes d'enfants sont les suivantes: Belgrade centre, Bellevue, Bouge Moulin-à-Vent, Boninne, la Court'echelle, Erpent village, Jambes Parc Astrid, Loyers, Temploux et Wépion. Des garderies seront maintenues durant les vacances de Pâques, précisent encore les autorités communales. Plus d'informations seront communiquées ultérieurement.

Par ailleurs, les livraisons à domicile de biens commandés par le web restent autorisées, y compris pour les fleuristes et magasins de bricolage, contrairement à ce qui a pu être annoncé auparavant,

La ville de Namur rappelle aussi que, depuis jeudi, des masques sont mis à disposition des infirmières et infirmiers à domicile, des infirmières et infirmiers en pratique groupée et des maisons médicales. "Ils peuvent être retirés à l’Hotel de Ville. Toutes les personnes pouvant en bénéficier ne s’étant pas encore manifestées, nous insistons pour qu’elles se présentent à la Maison des Citoyens dans les meilleurs délais."

"Il est rappelé à chacun de limiter strictement ses déplacements et d’éviter tout rassemblement sur l’espace public ou dans la sphère privée", insiste encore le collège