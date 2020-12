En raison des Fêtes de fin d’année, les services de l’Administration communale seront fermés : jeudi 24 (à partir de 12h*), vendredi 25, samedi 26, jeudi 31 décembre (à partir de 12h*), vendredi 1er et samedi 2 janvier.

* à partir de 13h pour les piscines de Saint-Servais et Jambes et toute la journée pour les bibliothèques du Réseau namurois de Lecture publique.

Restent accessibles pour les situations d’urgences sociales :

Le Dispositif d’urgence sociale via le 0800/124.20 (24h/24, 7j/7)

L’abri de nuit, selon son horaire classique (accueil de 21h à 21h30 – les personnes doivent avoir quitté l’abri de nuit pour 7h30 le lendemain)

Marché et tourisme

Le marché de La Plante (bio, fermier et artisanal), qui se tient habituellement tous les vendredis de 15h à 19h sur le parking du centre sportif, n’aura pas lieu les vendredis 25 décembre et 1er janvier

Citadelle : le centre du visiteur Terra Nova sera fermé du 24 décembre au 1er janvier ; ouvert le samedi 2 et 3 janvier. Le domaine fortifié restera néanmoins accessible aux promeneurs de 8h à 17h (excepté les 25 décembre et 1er janvier). En dehors de cette période de fermeture, le centre du visiteur est ouvert les vendredis, samedis et dimanches ; la visite des souterrains et le parcours commenté en train touristique ne sont pas accessibles jusqu’à nouvel ordre.

Office du Tourisme (Centre Info de la Gare) : fermé à partir de 16h : les jeudis 24 et 31 décembre. Fermé toute la journée : les vendredis 25 décembre et 1er janvier.

Bibliothèques

Accès uniquement sur RDV à prendre au préalable auprès de la bibliothèque ou via les coordonnées générales du Réseau namurois de lecture publique (081/246.440 - bibliotheques.namur@ville.namur.be).

Jours d’ouverture des bibliothèques du Réseau namurois de lecture publique durant le congé de fin d’année :

Namur : 22, 23, 29, 30 décembre

Jambes :23 et 30 décembre

Saint-Servais : 22, 23, 29 et 30 décembre

Malonne : 22 et 29 décembre

Baie des tecks : 27 décembre et 3 janvier

Flawinne : 21, 23, 26, 28 et 30 décembre et 2 janvier

Sont fermés : le Cerhin et Spéléo J.

Covid-19 – Quelques rappels

Depuis le 22/10, l’accès à la Maison des Citoyens et aux différents bureaux et guichets de l'administration est limité pour éviter la propagation du coronavirus COVID-19 ; il est obligatoire de prendre rendez-vous avant de se rendre à l'Hôtel de Ville et auprès des différents services. Concernant plus spécifiquement le service Population - Etat civil, un grand nombre de documents peuvent être obtenus via le e-Guichet sans avoir à se déplacer (www.namur.be/eguichet). Il est également possible d’obtenir de manière autonome les documents les plus courant via les bornes « guichets express » au sein de la Maison des Citoyens, et ce sans prise de rendez-vous.

De nombreuses infrastructures touristiques/culturelles/sportives sont actuellement fermées (notamment la Galerie du Beffroi et le Pôle muséal Les Bateliers).